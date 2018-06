Crítica de cinema: Columbus

"As interpretações de John Cho e Haley Lu Richardson, os protagonistas, cada um refém dos seus próprios laços familiares, são extraordinárias", escreve Tiago R. Santos

É quase redundante escrever que Kogonada, que assina a sua primeira longa-metragem com este impressionante e delicado Columbus, tem um profundo conhecimento de cinema: como académico, realizou ensaios sobre autores como Ozu, Bergman, Bresson, Satyajit Ray ou Wes Anderson.



Claro que existe uma enorme distância entre a teoria e a prática, mas o realizador de ascendência coreana demonstra uma invulgar capacidade de conciliar o formalismo estético - transformando-o numa carta de amor à arquitectura e à própria cidade de Columbus, no Indiana, onde cada edifício exige ser fotografado - com a riqueza emocional e a melancolia que encontra nas suas personagens: as interpretações de John Cho e Haley Lu Richardson, os protagonistas, cada um refém dos seus próprios laços familiares, são extraordinárias.



Nota: 4 estrelas



De Kogonada

EUA • Drama • M14 • 104m

Com John Cho, Haley Lu Richardson e Parker Posey