"A alegria é o melhor acto subversivo", dizem os IDLES, a caminho de Portugal

O quinteto de Bristol quer inaugurar uma nova forma de pensar a música, em que o rock pesado pode ser queer e lutar pela compaixão no mundo. Antes de tocarem em Lisboa e no Porto, nos dias 27 e 28 de Novembro, falámos com a banda sobre essa missão.

Numa época em que as fronteiras entre géneros se esbatem, os IDLES são, em muitos aspectos, a autêntica banda punk. O quinteto de Bristol liderado por Joe Talbot não se revê no estado actual do mundo, e tão-pouco se refreia de o expressar abertamente na sua música. O som espelha essa identidade, um rock tumultuoso que ecoa o punk dos anos 70, embora com traços modernos que os situam plenamente no século XXI.



É no modo como lidam com esse desagrado, canalizado em Joy as an Act of Resistance, o seu segundo álbum, que a banda se destaca no seu género. Apelando à união entre povos, abraçando a comunidade queer ou rejeitando estereótipos de masculinidade – não são todas as bandas rock que se dão a frases como "Beijei um rapaz e gostei!", ecoando e subvertendo o célebre refrão de Katy Perry –, procuram fazer a sua parte na construção de um melhor amanhã. A propósito dos concertos em Lisboa e no Porto, falámos com Joe Talbot.



Citando o título do vosso álbum: como pode a alegria ser um acto de resistência?

Num mundo repleto de cinismo, violência, ódio e medo, a alegria é o melhor acto subversivo: passa por amar os nossos adversários como a nós mesmos e, no processo, mudar a narrativa associada ao rock pesado e promover a compaixão, vulnerabilidade e compreensão mútua dos nossos defeitos.



É preciso afirmar estes valores num mundo másculo como o do rock?

É importante combater a intolerância em todas as partes da vida. Não é só o rock: todos os círculos são dominados pelo machismo e por perspectivas arcaicas do mundo. Sinto que é nosso papel enquanto humanos promover oportunidades iguais para todos, e não só para nós, homens brancos e heterossexuais.



O feminismo surge nesse âmbito?

Sim... e uma resposta à catarse que foi o primeiro álbum [Brutalism, 2017], uma reacção cataclísmica à morte da minha mãe. Olhei para o papel da mulher na minha vida e abracei o meu feminismo. Joy foi mais a reflexão de um período de maior vulnerabilidade, em que olhei para mim próprio para perceber como posso melhorar as coisas. Até vivermos num mundo equitativo para ambos os sexos, serei feminista.



Expressa-se também a favor da imigração. Como encaram o Brexit?

O Reino Unido está lixado se der continuidade ao Brexit. A direita vive de explorar as inseguranças dos pobres, virando a economia contra eles, encostando o povo à parede e instigando-o a procurar uma solução rápida para os problemas. O Brexit foi isso para muita gente, uma oportunidade de mudança. Temos muito medo do que virá, mas não tanto quanto quem actualmente manda no país.



Musicalmente, o que inspirou o álbum?

Não ao nível musical, mas mais ideológico, temático, o livro The Descent of Man, de Grayson Perry, influenciou muito as letras. No disco anterior, foi muito importante o Yeezus [de Kanye West], pelo peso cultural e pela coragem. Inspirou-nos, pela audácia, a experimentar coisas diferentes, mas hoje já não procuramos essa diferenciação, porque encontrámos a nossa própria linguagem, que achamos linda.



Como serão os IDLES no futuro?

Vamos fazer o que nos apetecer. Sempre caminhámos em frente e não costumamos procurar essas respostas no exterior, mas dentro de nós mesmos. Aprendemos muito nos últimos anos, damos valor ao privilégio de estarmos a tocar em tantos sítios e queremos, acima de tudo, ser o melhor possível no que fazemos.



IDLES

Hard Club, Porto

2.ª, 26/11, 21h (1.ª parte: John)

Lisboa Ao Vivo

3.ª, 27/11, 21h (1.ª parte: John)

€20