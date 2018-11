Super Bock em Stock: bom formato, grandes concertos, público labrego

Talvez algures no caminho me tenha tornado num misantropo pedante. Não um misantropo a tempo inteiro mas alguém que aprendeu a odiar a humanidade sempre que vai a concertos. Ou talvez tenha envelhecido e por isso dê por mim a pensar coisas como "no meu tempo é que as pessoas se sabiam comportar".

Em modo "grito do Ipiranga", a revolta atingiu o pico nesta edição do Super Bock Em Stock: não aguento labregos que não se calam durante um concerto, não aguento labregos que fazem emissões em directo do concerto para o Instagram ou para o Facebook e não aguento labregos que, quando entram no concerto de Nakhane, comentam: "Que bicha!".

Labregos à parte, o formato do Super Bock em Stock é, sem dúvida, um dos mais interessantes no que a festivais diz respeito. Não só a ideia de frequentar vários espaços para assistir a diferentes concertos numa cidade como Lisboa tem um potencial enorme como, também, o facto de ser um festival ao qual subjaz um conceito particular – dar a conhecer nomes menos consagrados mas que, de alguma forma, revelam uma maturidade e potencial para integrarem o cartaz de um festival – torna-o algo especial.

Ainda que a lógica do festival possa ser, muitas vezes, "vê o máximo de concertos que puderes", gosto de fazer as escolhas previamente e mudar o guião, apenas, se o concerto for decepcionante. Posto isto, no primeiro dia, tinha assente que veria Nakhane e Natalie Prass. Com pena minha, Masego, pela sobreposição com Natalie Prass, ficou de fora.

Nakhane é um portento em palco, um animal sensual que devora o público a cada movimento e que enche a sala com a sua presença. Na verdade, a sua religiosidade, que o cantor sul-africano pensou ser, a certa altura, uma "cura para a sua homossexualidade", continua presente, agora em modo celebração da vida, pura e dura. Se as expectivas estavam elevadas, Nakhane mais do que corresponder, excedeu-as, em particular quando reinventou o clássico dos 90’s "Killer" (de Adamski e Seal). Para Natalie Prass, a receita era outra: ir cedinho até ao S. Jorge e garantir um lugar tranquilo lá na frente, de modo a poder usufruir do concerto sem conversas paralelas ou luzes de telemóveis permanentes. O plano até tinha sido bom não fosse um grupo de quatro parolos atrás de mim que, durante o concerto, se dedicaram a falar da viagem à Escócia e das compras que tinham feito na Black Friday (eu estava na terceira fila…). Alheia a isso, Prass continuava no palco, com um passo inseguro, a entoar alguns dos seus hinos ainda que, só a espaços, tenha verdadeiramente conseguido impressionar.

No segundo dia, a receita era a mesma e o cardápio incluía Tim Bernardes, Connor Youngblood, Rejne Snow (se conseguisse encaixá-lo entre concertos – não consegui) e The Saxophones.

Connor Youngblood não foi propriamente fascinante apesar de ter um potencial enorme; The Saxophones fecharam a minha noite e impressionou o facto de terem começado com a sala cheia e terem terminado com a sala a 1/3. Não que o concerto fosse particularmente mau mas provavelmente porque 2/3 das pessoas estavam ali parar tirar uma fotografia, incomodar os outros com conversas paralelas e fazer "check". Tirando isso, na parte em que se conseguiu prestar atenção ao espectáculo da banda californiana, revelaram-se competentes, num ambiente que tinha tudo para ser intimista, não fosse um mau público.

Tim Bernardes, apesar de ter sido o meu primeiro concerto da noite, fica para o fim: como vantagem competitiva levei em consideração que o número de parolos era substancialmente inferior ao dos demais concertos (pelo menos na parte das conversas paralelas porque, no que diz respeito a telemóveis, a parolice e o desrespeito continuava a abundar). Mas muito mais do que isso, Tim Bernardes soube cativar o público e, durante mais de uma hora, tê-lo completamente na mão (tanto quanto cantava originais seus como quando reinventava versões de outros músicos brasileiros das décadas de 60 e 70). O intimismo da sala e do palco levaram ao público ao quarto do cantor paulistano – e era essa a intenção – o que elevou o espectáculo a um patamar singular. Entre a guitarra e o piano, Bernardes foi um mestre de cerimónia perfeito.

Ao fim do segundo dia, no caminho para o carro, além da nostalgia de final de festa, não pude deixar de sentir uma certa tristeza – genuína – pela forma desrespeitosa como grande parte do público se comportou com os artistas mas também com o restante público. Em tempos, o público português era particularmente elogiado pelas bandas que nos visitavam e, por agora, ainda vivemos à custa desses louros. No entanto, em breve, pelo ritmo, de barraqueiros simpáticos e super emotivos certamente passaremos a ser apelidados de labregos desrespeitosos.

O que me faz pensar que se há uns anos o meu sobrinho de 6 anos me pedisse para o levar a um festival do género, a minha preocupação seria, possivelmente, que o miúdo visse pessoas a fumar cigarros com um cheiro esquisito ou, eventualmente, fosse exposto a uma cena de pancadaria. Hoje em dia, a minha preocupação é expô-lo a labregos que acham que ir a um concerto é a mesma coisa que sair à noite para um bar. Azar o dele, ter um tio misantropo e pedante.