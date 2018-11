HHY & the Macumbas: Pegar no que está à margem é sempre político

Todos os membros integram outras bandas, mas pouco trazem delas para o projecto: "É mais o contrário, este é que acaba por influenciar mais." Os HHY & The Macumbas nasceram, afinal, "de um momento político-cultural austero no Porto", em que, para a música que faziam, era muito difícil tocar ao vivo: "Sentíamo-nos isolados de tudo, desconectados do País e do mundo."



A sua imposição no panorama musical de então reverbera em Beheaded Totem, cujo título remete para "a decapitação das figuras de poder, o modo como, descortinada a sua falta de nexo, se revela a violência com que se comportam". Haverá, então, uma dimensão política na sua música? "Não temos perspectivas panfletárias, mas aquilo que se faz torna-se político pelo contexto", esclarece. E continua: "O híbrido entre a música contemporânea e a etnográfica sempre nos interessou e essa escolha, de pegar no que está à margem, é sempre uma tomada de posição política."



Ainda assim, nunca perderam de vista a ideia de "perceber como tudo isto pode funcionar, na prática, num sistema de som, com uma intensidade mais próxima de uma discoteca do que de um ensemble experimental". Daí que, nos últimos anos, Jonathan tenha visto "muita coisa a surgir, que, no fundo, parte da linguagem dos Macumbas". O objectivo, afinal, sempre foi ser "mais uma rave do que um colectivo de jazz".

"Não posso dizer que seja uma banda, é muito mais um espaço de investigação." Jonathan Saldanha, membro e fundador dos HHY & The Macumbas, mantém que o colectivo resiste a uma categorização imediata. "Formámos a nossa própria linguagem ao longo de vários anos", completa, "na expansão da relação dos ritmos com os metais e a electrónica - é nessa intersecção que nos situamos neste disco".Beheaded Totem, o segundo longa-duração do colectivo portuense, é a mais recente concretização dessa missão: um espaço marcado pela efervescência das percussões de peles, a hipnose dos círculos descritos pelas linhas de sintetizador e gritos de guerra de trompetes hostis. "Nunca assumimos um formato, sempre estivemos rodeados de estilos diferentes, como de resto é todo o século XXI", o que levou a uma revolta "contra o triunfo da métrica 4/4, o ritmo totalitário que fechou as possibilidades de expansão musical".Ao vivo, é sob mantos e máscaras que combatem essa clausura, um anonimato em palco que Jonathan insiste não ser "a recusa da imagem mas, pelo contrário, a sua dissociação do carácter". Isto é: "Para o que fazemos, é importante manter um nível de ocultação, uma distância. A relação não é connosco, mas com a música." No seu lugar, ergue-se um vulto mascarado, "um arquétipo de figura popular, um totem que opera um muro entre os músicos e o público".