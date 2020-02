5 dias para ver e ouvir Tindersticks

Trazem na bagagem o 11.º álbum de originais, No Treasure But Hope, e agora - quase quatro anos depois de atuarem pela última vez em Portugal, no Festival de Vilar de Mouros, com The Waiting Room - os Tindersticks fazem uma digressão por cinco cidades nacionais: Faro recebe-os na segunda-feira, 17 de fevereiro, no Teatro das Figuras, seguindo-se a Aula Magna, em Lisboa, no dia 18, o Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, a 20, o Convento São Francisco, em Coimbra, a 21, e, finalmente, a Casa da Música, a 22.Os preços dos bilhetes para os concertos da banda de Stuart A. Staples (voz), David Boulter (teclas), Neil Fraser (guitarra), Dan McKinna (baixo) e Earl Harvin Jr. (bateria) variam entre €22 e €35. rb