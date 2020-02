Big Thief mostram Two Hands em Lisboa e Porto

Adrianne Lenker ainda não foi capaz de perceber como chegou aqui. Nos dois anos que passou na estrada com os Big Thief a apresentar Masterpiece e Capacity, os dois primeiros discos, a cantora e compositora escreveu "cerca de 50 canções" que organizou em dois álbuns gravados em "ambientes contrastantes": um nas densas florestas do estado de Washington, no extremo noroeste americano -U.F.O.F., lançado em maio passado -, e o outro, apenas dias depois do fim do primeiro, no árido deserto do Texas, a sul - o mais recente Two Hands, de outubro."São discos irmãos no sentido em que provêm dos mesmos pensamentos e ideias", explica. "Gosto de fazer um álbum como um quadro, uma obra completa e acabada, mas não consigo passar muito tempo a contemplá-lo, tenho de avançar logo para o próximo."Os discos siameses catapultaram os Big Thief de fenómeno de culto a uma das mais aduladas bandas da cena indie-folk atual, mas Lenker prefere medir o sucesso por "quão próxima do meu espírito consigo chegar". Diz que "o mundo já está demasiado obcecado pela fama e pelo dinheiro", e acredita que o verdadeiro desafio é " navegar a maquinaria da indústria musical sem se deixar consumir por ela" e, ao mesmo tempo, não perder o rumo da "corrente da criação, que, estando sempre lá, é por vezes difícil aceder-lhe".Em contraste com a delicadeza e o aconchego da orquestração de U.F.O.F., Two Hands apresenta-nos uns Big Thief mais despidos e diretos, com letras "extremamente pessoais e, ainda assim, suficientemente ocas para que os outros as possam habitar com os seus sentimentos", sobre temas tão diversos quanto o problema das armas nos EUA (The Toy) ou a indiferença perante os sem-abrigo (Forgotten Eyes).A voz de Lenker, aguda, melódica e emotiva, é sempre guiada por um coletivo que, garante, dispensa a comunicação verbal para entrar em sintonia: "Sentimo-nos uns aos outros. Pode começar como um aglomerado caótico, mas rapidamente as canções começam a tomar forma - acho que é por isso que somos uma banda." E, em vez de se preocuparem com a direção que estão a tomar, preferem aceitar que "a mudança e a impermanência são subjacentes a tudo": "não tens de pensar em progredir se souberes observar a metamorfose que ocorre naturalmente".• Editora 4AD€12,99Lisboa ao Vivo • 2.ª, 17/2, 22hHard Club, Porto • 3.ª, 18/2, 22h€21