45 ideias para celebrar os 45 anos do 25 de Abril

Passam quatro décadas e meia desde a Revolução dos Cravos.e Portugal recorda-o, com infindáveis momentos festivos. Selecionámos precisamente 45

1

Comemorar a Liberdade em Oeiras

Em parceria com a Câmara de Oeiras, o Gerador organiza concertos de Capitão Fausto (25/4, 22h, Lg. 5 de Outubro), Joana Espadinha e Filipe Sambado (3/5, 21h30, Auditório Municipal Eunice Muñoz) no concelho. Há também prova de vinhos de Carcavelos (19/4, 19h, Adega do Palácio Marquês Pombal), uma tertúlia de poemas de Abril (21/4, 11h, Jardim Conde Ferreira), um ciclo de curtas dedicado à Liberdade e Diversidade Artística (26/4, 22h, Aud. Mun. Eunice Muñoz) e conversas com três comediantes, atores e músicos sobre Liberdade. A entrada é livre.



2

Ter liberdade para crescer

No Porto, a Casa da Música recebe, a 25, às 19h, o concerto solidário Liberdade para Crescer, que junta escolas do Porto e de Nova Jérsia, EUA, num total de mais de 200 músicos de coro e orquestra. A entrada custa €10.





Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 17 de abril de 2019

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.