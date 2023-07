Nunca mais é sábado: temos oito ideias para o seu fim de semana

1. Em Lisboa, este sábado é dia de concerto de um histórico: Lionel Richie, um dos icónicos cantores da banda Commodores (da Motown) e também com uma fulgurante carreira a solo, voz de canções como Dancing on the Sailing e Lady (You Bring Me Up), atua no festival Cool Jazz, em Cascais.



2. Jazz ao ar livre, concertos gratuitos, sol e calor. É difícil encontrar combinações mais apelativas do que estas para este verão, que poderão ser experienciadas todos os fins de semana de julho em Matosinhos, em frente ao Coreto instalado no Jardim Basílio Teles, e sempre a partir das 18h. Acontece graças ao Matosinhos em Jazz, festival que este sábado e domingo propõe já concertos de Maria João com Mário Laginha e de Jonathan Ferr.







O músico e compositor brasileiro Jonathan Ferr atua no festival (gratuito) Matosinhos em Jazz este domingo, 9 de julho, às 18h D. R.





No dia seguinte, domingo, será inaugurada a exposição Ice Merchants: do Sub-Consciente ao Ecrã, de João Gonzalez (primeiro português nomeado para os Óscares), às 15h, no Auditório Municipal, e serão exibidos filmes como Miúcha, a Voz da Bossa Nova (19h30, Teatro Municipal), Embora Seja de Noite, de Guillermo Garcia Lopez e O Dia em que eu estava perdido, de Soufiane Adel, entre outros. Até 16 de julho, o festival mostrará ainda obras de cineastas como Deborah Stratman, Radu Jude, João Gonzalez (serão exibidos todos os seus filmes), Basil da Cunha, Mário Macedo ou Kleber Mendonça Filho (o filme Retratos Fantasma encerra a edição). A programação pode ser consultada na íntegra



American Graffiti: Nova Geração, de George Lucas (22h).



Açoteia – Faro Rooftop Festival e propõe que se visite

O festival prosseguirá nos próximos fins de semana com atuações de Yazmin Lacey e Kamaal Williams (dias 15 e 16), Luís Vicente Trio e Amanda Whiting (22 e 23) e Zé Eduardo & Orquestra Jazz de Matosinhos (dia 29).3. Este sábado, começa, também na zona norte do País, um outro festival: o Curtas Vila do Conde. O festival internacional de cinema chega este ano à 31.ª edição e apresenta 45 filmes em competição nas secções nacional e internacional. Este sábado, 8, serão já exibidos filmes no Teatro Municipal de Vila do Conde, como 20.000 Espécies de Abelhas, de Estibaliz Urresola Solaguren, vencedor do Urso de Prata para Melhor Interpretação na Berlinale deste ano (19h), Carta para a minha mãe para o meu filho de Carla Simón, Vapor de Susana Abreu e4. É já um clássico do verão em Lisboa, organizado pela promotora de concertos Filho Único. As Noites de Verão entraram esta quinta-feira, 6 de junho, na sua edição de 2023, mas esta sexta-feira, 7, há um concerto imperdível a ver com entrada livre, a partir das 19h30 no Jardim das Galerias Municipais - Galeria Quadrum. Pelo menos os fãs de hip-hop não podem faltar à primeira atuação em Portugal do rapper e produtor MIKE, autor de vários álbuns e mixtapes editados nos últimos oito anos. Em particular Disco! (2021), o seu mais recente trabalho, firmou-o em definitivo no lote de artistas incontornáveis do novo hip-hop dos EUA.A esta atuação seguem-se as de Romeu Bairos, jovem das Furnas que se fez ouvir na série Rabo de Peixe e que atua a 13 de julho no Jardim das esculturas do MNAC (19h30, entrada livre), Mbye Ebrima & Rita Silva (20/7, 19h30) e Maya Dunietz (21/7, 19h30), entre outras. Os concertos de quinta-feira decorrem sempre no MNAC e os de sexta-feira no Jardim das Galerias Municipais - Galeria Quadrum.5. Não está ainda convencido com as sugestões de música ao vivo acima feitas, para os distritos de Lisboa e Porto? Temos outra para si: os históricos norte-americanos do rock Melvins vão levar as suas sonoridades pesadas até ao Hard Club, sala do Porto, este sábado, dia 8, e até ao Capitólio, em Lisboa, no dia seguinte. Canções históricas como Honey Bucket e Revolve deverão constar dos alinhamentos dos concertos.6. No Porto, há teatro para ver na sexta-feira e no sábado. Em ambos os dias, 7 e 8, o Teatro Carlos Alberto recebe novas apresentações da peça Iphigénie, de Tiago Rodrigues (vencedor do Prémio Pessoa e atual diretor artístico do Festival d'Avignon, em França), encenada por Claudia Stavisky. As apresentações estão agendadas para as 21h e os bilhetes custam €10.7. Já no Casino Lisboa, a partir desta sábado, 8 de julho, pode ser vista a peça de teatro O Amor é um Som, uma homenagem apaixonada à rádio com Júlio Isidro, Luísa Cruz e Carla Vasconcelos no elenco, entre outros. Este sábado, a peça é apresentada às 21h. No dia seguinte, está marcada para as 17h. Os bilhetes custam entre €20 e €22.8. A Sul, há um festival com muita música e uma identidade peculiar. Chama-seum conjunto de açoteias (terraços) da cidade "que, por norma, não estão acessíveis ao público, permitindo, assim, um olhar sobre a cidade de Faro sob outra perspetiva". O festival decorre em dois dias, sexta-feira, 7, e sábado, 8, e inclui concertos, exposições, experiências de wine tasting, instalações artísticas, dança e performances, entre outras propostas. A programação completa pode ser consultada aqui