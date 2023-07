Sete filmes sobre política para ver no sofá

A desilusão com a política e com os políticos não é novidade para ninguém. Seja em democracias recentes, como a portuguesa (quase 50 anos não são nada), ou nas mais antigas do planeta, como os EUA (mais de 200 anos), Suíça, Nova Zelândia ou Canadá (todas com mais de 150 anos de atividade contínua), a desconfiança perante o sistema e seus protagonistas tem provocado o afastamento dos eleitores. Ou, de forma cada vez mais comum, tem provocado a deriva para o extremismo, populismo e outras mazelas para o exercício democrático.