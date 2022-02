Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

Calce os sapatos de dança: nos concertos deste fim de semana, os Boogarins, quarteto de rock psicadélico brasileiro, atua na sexta, 11, no Musicbox Lisboa, com bilhetes a €17. No mesmo dia, o baterista e percussionista de jazz Will Guthrie apresenta-se na Galeria Zé dos Bois (€8), o Mário Laginha Trio apresenta Jangada no Auditório de Espinho (€10), e o revivalismo indie dos anos 80 de Filipe Karlsson chega ao Teatro Municipal da Guarda, com entrada livre.