Os melhores cocktails de assinatura deste verão

A coquetelaria, viemos a descobrir, pode ser muito mais do que a arte de combinar harmoniosamente bebidas alcoólicas e não alcoólicas com vista ao resultado mais prazeroso. Para muitos baristas, como Tiago Franco, do 39 Degraus, em Lisboa, tem a ver com “transportar as pessoas para outro lugar”, como tentou fazer com o seu Tikki de assinatura, e, para outros ainda, com criar um lugar imaginário – o cruzamento entre a Nova Iorque dos anos 20 e as Caraíbas, para Paulo Gomes, do Red Frog, ou o Japão tradicional com o exotismo tropical, para Miguel Inácio, do WELL Vale do Lobo. O importante é deixar-se levar pela viagem: delicie-se com estas combinações de assinatura.