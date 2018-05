Han Solo - Uma História de Star Wars desvenda o passado do herói da saga

Sempre quis saber mais sobre o aventureiro espacial a que o jovem Harrison Ford deu o seu cunho, considerando-o o mais humano e simpático da saga? Ou, pelo contrário, nunca se questionou sobre o seu passado e, na verdade, atendendo a que se trata de um mercenário, com podres e patifarias várias no currículo, prefere nem saber quem ele verdadeiramente é, de onde vem e o que o motiva? Esteja num grupo ou no outro, em Han Solo - Uma História de Star Wars, os críticos (que viram o filme no Festival de Cannes, a 15 de Maio) têm aplaudido a acção desenfreada, o sentido de humor abrangente (para pais, filhos e avós) e a escolha de Alden Ehrenreich, tão sexy e divertido como o original Ford, para o papel titular.Desvendando como recebeu o apelido Solo, como conheceu Chewbacca e como ganhou ao jogo a nave que permitiu a vitória dos Rebeldes na mítica batalha de Yavin (no episódio de 1977) - e a conseguiu tornar tão rápida -, o filme afirma Han como protagonista de pleno direito, sem a magia da força Jedi e o costumeiro conteúdo profundo e espiritual da saga, mas com diversão acrescida nos diálogos, nas sequências de acção e no ambiente reinante de leveza e camaradagem. Deve-se a opção a Ron Howard (autor de Uma Mente Brilhante, que lhe deu um Óscar, ou O Código Da Vinci), a substituir na realização Phil Lord e Christopher Miller, que abandonaram a produção há um ano. Foi, possivelmente, (mais uma) sorte de Solo, não?