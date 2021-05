Quem é a atriz Andra Day, que interpreta Billie Holiday?

Para quem acredita no destino, Cassandra Monique Batie tinha o sortilégio traçado de viver, respirar e cantar Eleanora Fagan. Cassandra, nascida há 36 anos em Edmonds, no estado de Washington, adotou cedo o nome artístico de Andra Day, em homenagem (musical mas também espiritual e cívica) a Eleanora, nascida há 106 anos (morreu em 1959) em Filadélfia, no estado de Pensilvânia, que adotara cedo o nome artístico de Billie Holiday, em homenagem à atriz Billie Dove e ao apelido artístico do pai.