Missão impossível? Para Tom Cruise, nunca

As mais lidas GPS

Comecemos assim: um adolescente está sozinho em casa e enfastiado com o jantar de congelados a que se condenou, mas tem um trunfo: uma garrafa de whisky e outra de Coca-Cola, que mistura. Dirige-se à aparelhagem de som, já trauteando a música que vai escolher. A seguir nasce uma das mais famosas cenas de comédia adolescente destes anos: um jovem Tom Cruise, de cuecas, camisa e peúgas, a dançar furiosamente Old Time Rock n’roll de Bob Seger. Um minuto e meio terá chegado para inscrever o rapaz chamado Thomas Cruise Mapother IV na história do cinema.