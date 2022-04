'Venom 3' e sequela de 'Caça-Fantasmas: O Legado' já arrancaram

O anúncio, feito esta segunda feira por ocasião da CinemaCon, a feira anual para proprietários de cinemas, veio na forma de um mashup reel [um vídeo editado de várias fontes para parecer unificado], que incluiu imagens do filme biográfico de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Kraven the Hunter, The Equalizer 3 ou clipes nunca antes vistos de Um Homem Chamado Otto, filme com Tom Hanks.