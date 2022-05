'Homem-Aranha': Sam Raimi confirma que 'adoraria' voltar a trabalhar com Tobey Maguire

As mais lidas GPS

Em entrevista à Rolling Stone, o realizador da trilogia original do super-herói falou sobre a possibilidade de um quarto filme com o ator.

A participação de Tobey Maguire no mais recente episódio cinematográfico do herói da Marvel, Homem-Aranha: Sem Volta a Casa, filme de 2021 recordista absoluto de bilheteiras, despertou um interesse renovado dos fãs em continuar a versão do aracnídeo, interpretada por este em 2002, 2004 e 2007.