Num LEFFEST que se propõe interventivo, Wes Anderson brilha

O novo filme do autor americano, Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun, foi a abertura ideal para o festival que traz algum do melhor cinema de autor a Lisboa e Sintra.

Com toda a pompa e circunstância do Teatro Tivoli, na Avenida da Liberdade, do discurso inaugural do diretor do festival, Paulo Branco, e da sua filha, Inês Branco Lopez, da presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e até da família de um dos maiores de sempre do Cinema, Charlie Chaplin, o LEFFEST teve uma brilhante (ainda que algo demorada) sessão inaugural para a sua 17.ª edição.