Nova versão da sereia da Disney chega ao streaming em setembro

Após a estreia no cinema, em maio, a nova versão d' A Pequena Sereia (2023) vai passar a estar no disponível na Disney + Portugal a partir de 6 de setembro. A história reinterpreta a animação original da Disney, lançada em 1989, com base num conto do escritor Hans Christian Andersen.



O musical foi transformado para live-action, isto é, em filme com atores ao invés do registo de animação, uma tendência que tem vindo a crescer nos últimos anos, com exemplos como O Rei Leão (2019), Pinóquio (2022) e Peter Pan e Wendy (2023). Com realização de Rob Marshall, A Pequena Sereia (2023) acompanha a história de Ariel, uma jovem sereia que tem muita curiosidade em descobrir mais sobre a vida na Terra e sobre os humanos.