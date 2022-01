Na Praça das Flores, há uma nova casa para dar visibilidade ao têxtil nacional

As mais lidas GPS

O sofá e os pufs de cerâmica fazem parte da linha Essentials, do Flores Textile Studio Geraldine Bruneel

Há um novo estúdio de design de interiores na Praça das Flores, em Lisboa, que quer ser também um local de exposição e difusão da arte têxtil produzida em Portugal. Criado no final de 2019 pela arquiteta e designer de produção franco-suíça Emma Pucci e pela designer de interiores italiana Valentina Pilia, o Flores Textile Studio demorou a ganhar tração devido à pandemia. Os tempos eram de incerteza e o trabalho escasseava devido às circunstâncias, recordam à SÁBADO as fundadores do estúdio, numa visita ao espaço.