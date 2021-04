Novas aquisições da câmara de Lisboa na casa de Júlio Pomar

Em 2018, 2019 e 2020, a Câmara Municipal de Lisboa e o Atelier-Museu Júlio Pomar enriqueceram as suas coleções com dezenas de obras de arte contemporânea, que podem ser apreciadas até 13 de junho no n.º 7 da R. do Vale (onde fica o Atelier-Museu), de terça a domingo entre as 11h e as 17h.