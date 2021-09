Festival MEXE discute o "risco de sermos humanos"

08 de setembro Joana Fonseca com Leonor Riso

A sexta edição deste Encontro Internacional de Arte e Comunidade acontece entre 18 de setembro e 3 de outubro e, pela primeira vez, sai do Porto para se apresentar também em Viseu e Lisboa.

O risco não tem que ser necessariamente um obstáculo. "Pode ser algo que nos obrigue a viver e a criar outras realidades construtivas possíveis", defende Hugo Cruz, diretor do MEXE. Para esta edição, que tal como as anteriores foi sendo preparada em fóruns comunitários ao longo dos dois anos anteriores, o MEXE centrou-se no cuidado, na intimidade e na reparação como elementos centrais para discutir o risco de nos reinventarmos, política, coletiva e emocionalmente. Em suma, o risco de sermos humanos, ou como Hugo prefere dizer, "de continuarmos a ser humanos".