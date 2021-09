Circular: as artes performativas regressam a Vila do Conde

A 17ª do festival acontece nos dias 18, 24 e 25 de setembro com uma programação que cruza dança, teatro, música, performance e pensamento. Volmir Cordeiro, João Pais Filipe e Maria Filomena Molder são alguns dos destaques deste ano.

No ano passado, foi dos primeiros – e escassos – festivais a conseguirem cumprir calendário, embora as contingências impostas pela pandemia. Ainda assim, houve estreias que tiveram de ser canceladas, como o espetáculo Calçada, do coreógrafo brasileiro Volmir Cordeiro, que agora é retomado na edição de 2021. Calçada junta seis intérpretes em palco que não se cansam de se metamorfosear, mascarando-se e desmascarando-se ao ritmo de um êxtase passageiro que os leva para fora de si mesmos. É uma celebração na qual se reinventa e se redefine a experiência comunitária e que é apresentado em estreia nacional no Teatro Municipal de Vila do Conde, às 21h de dia 18, sábado.