Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. No domingo assinala-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, uma data que será comemorada um pouco por todo o país. No Porto haverá visitas guiadas à igreja e ao Museu dos Clérigos às 10h, 11h e 12h. As inscrições são gratuitas, mas limitadas. Na Póvoa de Varzim será conduzida uma visita ao povoado castrejo da Cividade de Terroso, com a orientação de um arqueólogo (10h, gratuito, inscrição obrigatória). No Mosteiro de São Martinho de Tibães, na freguesia de Mire de Tibães, em Braga, será organizado um percurso pelo riquíssimo habitat que circunscreve o mosteiro beneditino, com foco na flora, fauna e na grande diversidade de fungos presentes no local (10h, gratuito, inscrição obrigatória). O Convento dos Capuchos, em Sintra, levará a cabo já hoje, sexta-feira, um conjunto de visitas noturnas inéditas. As visitas demoram meia hora e estão distribuídas em 14 horários diferentes, entre as 18h e as 21h45. O máximo de pessoas permitidas por grupo é de cinco e os bilhetes variam entre €5,50 e €7,50. Em Lisboa dar-se-á um encontro entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, através de três visitas (10h, 11h, 12h) que pretendem, a partir de uma abordagem histórico-artística, contar a relação dos dois monumentos com a envolvente (gratuito, inscrição obrigatória). O calendário completo das 333 atividades do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios poderá ser consultado no site oficial desta iniciativa.