Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Inaugurou esta quinta-feira, na Alfândega do Porto, a mostra "Frida Kahlo, A Vida de um Ícone". Estruturada em parceria com a Fundação Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Realty, esta é uma experiência imersiva que permite explorar a biografia da artista através de fotografias históricas, filmes originais, bem como de instalações artísticas e música que reproduzem os momentos mais relevantes da vida de Frida Kahlo. A visita tem uma duração média de 1h15 e uma forte componente interativa, com vídeo mapping, animações holográficas e realidade virtual. Os bilhetes estão disponíveis a partir de €10.