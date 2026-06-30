Sábado – Pense por si

Fotogalerias
“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas: que todos os homens são criados iguais” - Thomas Jefferson. Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776
“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas: que todos os homens são criados iguais” - Thomas Jefferson. Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776
30 de junho de 2026 às 23:00SÁBADO

As frases que marcam a história dos EUA

Dos "pais fundadores" a presidentes, passando por astronautas, estas são algumas das frases inscritas na memória coletiva americana,

Adicione como fonte preferencial no Google
Mais Fotogalerias
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30