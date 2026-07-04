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Uma fã da cantora
A atriz Laura Dern foi uma das convidadas
Fãs de Taylor Swift concetraram-se no exterior do Madison Square Garden
Fãs esperavam ver a noiva
Grande aparato no exterior do Madison Square Garden
Fãs a postos para a fotografia
Segurança apertada em torno do pavilhão
Fãs foram informados no momento do
Uma fã da cantora
A atriz Laura Dern foi uma das convidadas
Fãs de Taylor Swift concetraram-se no exterior do Madison Square Garden
Fãs esperavam ver a noiva
Grande aparato no exterior do Madison Square Garden
Fãs a postos para a fotografia
Segurança apertada em torno do pavilhão
Fãs foram informados no momento do "sim"
04 de julho de 2026 às 11:05

Casamento de Tayler Swift paralisa parte de Manhattan: veja as imagens

Cantora de o nó com o jogador de futebol americano, Travis Kelce.

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Muita polícia, convidados transportados em carros com vidros escurecidos e fãs à porta. Foi assim o casamento de Taylor Swift com o Travis Kelce, estrela do futebol americano, em Nova Iorque. A boda teve lugar no Madison Square Garden, o mítico pavilhão onde joga a equipa dos Knicks, na NBA, e terá contado com cerca de mil convidados, gerando grande aparato naquela zona de Manhattan. No final, um letreiro luminoso acendeu-se no exterior onde se podia ler "Just&t maried", para gáudio dos fãs que ali esperavam, na expectativa de ver o casal.

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