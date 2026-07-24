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24 de julho de 2026 às 09:46

Amigos e familiares despediram-se de Luís Represas entre lágrimas e emoção

O velório de Luís Represas, na Basílica da Estrela, em Lisboa, contou com a presença de familiares, muitos amigos e colegas de profissão do cantor, que morreu na última quarta-feira, vítima de cancro. O funeral realiza-se esta sexta-feira, uma cerimónia reservada à família que será antecedida de uma cerimónia religiosa, na Basílica da Estrela, em Lisboa, aberta ao público, a partir das 15 horas.

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