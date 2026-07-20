Final do Mundial teve festa 'à americana' com políticos, atores e cantores: veja as imagens

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Shakira atuou durante o intervalo
Trump e Infantino na entrega das medalhas
Tom Cruise foi ao relvado falar ao público
O ator Jason Sudeikis também não perdeu a final
Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho 'ajudaram' na atuação de Madonna
Madonna foi uma das estrelas da festa
Justin Bieber foi um dos artistas a atuar durante o intervalo
Shakira trouxe ritmo e alegria no intervalo da final
O influencer IShowSpeed deu espetáculo antes da partida
O rei de Espanha abraça Lamine Yamal
Jennifer Hudson cantou o hino dos EUA
Robbie Williams também cantou no relvado
Nicole Scherzinger, Robbie Williams e a italiana Laura Pausini atuaram juntos
A atuação da banda sul-coreana BTS
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, a primeira dama Melania Trump, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da FIFA, Gianni Infantino
Trump e Infantino na bancada
O rei Felipe VI de Espanha, a rainha Letizia e o primeiro-ministro Pedro Sánchez
Alejandra Silva e o ator Richard Gere
Elizabeth Woods e o jogador da NBA, Karl-Anthony Towns
Jaxson Dart, jogador de futebol americano
Post Malone e Swae Lee
Draymond Green, jogador da NBA
O tenor Christopher Macchio cantou
Victor Wembanyama, jogador da NBA
O ator Javier Bardem assistiu à vitória da Espanha
O basquetebolista James Harden com o seu estilo inconfundível
A atriz Julia Garner
Shakira atuou durante o intervalo
Trump e Infantino na entrega das medalhas
Tom Cruise foi ao relvado falar ao público
O ator Jason Sudeikis também não perdeu a final
Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho 'ajudaram' na atuação de Madonna
Madonna foi uma das estrelas da festa
Justin Bieber foi um dos artistas a atuar durante o intervalo
Shakira trouxe ritmo e alegria no intervalo da final
O influencer IShowSpeed deu espetáculo antes da partida
O rei de Espanha abraça Lamine Yamal
Jennifer Hudson cantou o hino dos EUA
Robbie Williams também cantou no relvado
Nicole Scherzinger, Robbie Williams e a italiana Laura Pausini atuaram juntos
A atuação da banda sul-coreana BTS
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, a primeira dama Melania Trump, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da FIFA, Gianni Infantino
Trump e Infantino na bancada
O rei Felipe VI de Espanha, a rainha Letizia e o primeiro-ministro Pedro Sánchez
Alejandra Silva e o ator Richard Gere
Elizabeth Woods e o jogador da NBA, Karl-Anthony Towns
Jaxson Dart, jogador de futebol americano
Post Malone e Swae Lee
Draymond Green, jogador da NBA
O tenor Christopher Macchio cantou "America the beautiful"
Victor Wembanyama, jogador da NBA
O ator Javier Bardem assistiu à vitória da Espanha
O basquetebolista James Harden com o seu estilo inconfundível
A atriz Julia Garner
20 de julho de 2026 às 08:42

Final do Mundial teve festa 'à americana' com políticos, atores e cantores: veja as imagens

A Espanha ganhou à Argentina e conquistou o título Mundial num jogo que contou com todo um envolvimento festivo, pouco habitual nos meandros do futebol europeu.

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