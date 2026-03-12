Sábado – Pense por si

Fotogalerias
A 'redação' da Sábado
A primeira página da SÁBADO
'Teresinha', amor em tempo de revolução
Fotonovela 1
Fotonovela1
Fotonovela1
A 'redação' da Sábado
A primeira página da SÁBADO
'Teresinha', amor em tempo de revolução
Fotonovela 1
Fotonovela1
Fotonovela1
12 de março de 2026 às 11:53

O dia em que Mário Zambujal foi diretor da SÁBADO numa fotonovela que recriou o 25 de abril

Numa edição especial que publicámos em 2012, a propósito do 25 de abril, em que recriámos a vida em Portugal na década da revolução, Mário Zambujal aceitou participar numa bem-humorada fotonovela em que vestiu o papel de diretor da nossa revista. O jornalista e escritor morreu esta quinta-feira, aos 90 anos.

Mais Fotogalerias
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h