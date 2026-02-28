Sábado – Pense por si

Trânsito compacto à saída de Teerão
Trânsito intenso em Teerão com pessoas a tentar sair da cidade
Trânsito compacto à saída de Teerão
Trânsito intenso em Teerão com pessoas a tentar sair da cidade
28 de fevereiro de 2026

Milhares de pessoas deixam Teerão depois dos ataques dos EUA e Israel

Os ataques dos EUA e de Israel levaram milhares de pessoas a sair de Teerão rumo às províncias do norte do país. As autoridades estão a autorizar a saída, até porque o Conselho Supremo de Segurança Nacional aconselhou os quase 10 milhões de habitantes da cidade a abandonarem a capital, segundo avançou a Al Jazeera.

