Em Berlim o dia foi marcado pela 'Purple Ride', uma manifestação em bicicletas pelo Dia Internacional da Mulher
Manifestação feminista na Coreia do Sul celebra o Dia Internacional da Mulher
Mulheres marcam presença em manifestação pelo Dia Internacional da Mulher com cartazes sobre feminismo e abusos em Málaga
Festival Fallas Valencia preparou uma celebração com recurso a pirotecnia
Manifestação no Paquistão
Mulheres protestam contra a violência na Bolívia com cartazes com a frase 'Pinta-me se viveste violência'
Dia Internacional da Mulher em Maharashtra, Índia
Imagens das comemorações do Dia Internacional da Mulher em Pyongyang, Coreia do Norte
Manifestação Madrid
Trabalhadoras reuniram-se para as comemorações do Dia Internacional da Mulher em Phnom Penh, Camboja
Marcha festiva em Lima com banda de mulheres a tocar tambores e outros instrumentos de percussão
Mulher protesta em Istambul com imagem de ativista e bandeiras vermelhas
08 de março de 2026 às 15:01

As imagens das celebrações do Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher assinala-se a 8 de março desde o início do século XX.

