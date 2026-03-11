Sábado – Pense por si

Amancio Ortega
Warren Buffet
Jensen Huang
Bernard Arnault
Larry Ellison
Mark Zuckerberg
Jeff Bezos
Sergey Brin
Larry Page
Elon Musk
11 de março de 2026 às 13:09

Do fundador da Zara a Elon Musk: Forbes divulga lista dos dez multimilionários de 2026

A revista norte-americana divulgou esta quarta-feira a lista de top 10 de multimilionários de 2026. Nela estão empresários, investidores e fundadores de empresas tecnológicas. Há dois europeus.

