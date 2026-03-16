De Alba Batista a Demi Moore, veja os looks que marcaram a passadeira vermelha dos Óscares

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Alba Baptista e Chris Evans na chegada à noite dos Óscares
A atriz portuguesa escolheu um vestido Zuhair Murad para a sua segunda presença na entrega de prémios
O ator Adrien Brody, que detém dois Óscares de Melhor Ator, e a designer de moda Georgina Chapman à chegada à cerimónia
Mikey Madison, Melhor Atriz na edição de 2025, vestiu Dior
Jacob Elordi desfilou na passadeira vermelha acompanhado pela mãe, Melissa Elordi
Michael B. Jordan, vencedor do prémio de Melhor Ator, vestiu um fato feito à medida da Louis Vuitton
Ejae, cantora e compositora sul-coreana, vestiu Dior
Elle Fanning, atriz de
Anne Hathaway optou por um vestido Valentino floral
Jessie Buckley, vencedora do prémio de Melhor Atriz, escolheu um vestido Chanel feito à medida
Chloe Zhao, nomeada para Melhor Realizadora, vestiu um vestido e véu pretos desenhados por Gabriela Hearst
Pedro Pascal apareceu nos Óscares com um novo visual, sem bigode, e com um fato Chanel
O ator Ed Harris e Amy Madigan, vencedora da noite na categoria de Melhor Atriz Secundária pela sua participação no filme Hora do Desaparecimento
Leonardo DiCaprio, vencedor do prémio de Melhor Ator, na chegada ao Dolby Theatre em Los Angeles
Nicole Kidman escolheu um vestido e jóias Chanel
Priyanka Chopra, com um vestido Dior, e Nick Jonas
Demi Moore arriscou num vestido Gucci coberto de penas
Timothee Chalamet usou um fato branco feito à medida por Sarah Burton na Givenchy
Teyana Taylor, nomeada para melhor atriz secundária, escolheu um vestido Chanel
Alba Baptista e Chris Evans na chegada à noite dos Óscares
A atriz portuguesa escolheu um vestido Zuhair Murad para a sua segunda presença na entrega de prémios
O ator Adrien Brody, que detém dois Óscares de Melhor Ator, e a designer de moda Georgina Chapman à chegada à cerimónia
Mikey Madison, Melhor Atriz na edição de 2025, vestiu Dior
Jacob Elordi desfilou na passadeira vermelha acompanhado pela mãe, Melissa Elordi
Michael B. Jordan, vencedor do prémio de Melhor Ator, vestiu um fato feito à medida da Louis Vuitton
Ejae, cantora e compositora sul-coreana, vestiu Dior
Elle Fanning, atriz de "Sentimental Value", com um vestido da Givenchy
Anne Hathaway optou por um vestido Valentino floral
Jessie Buckley, vencedora do prémio de Melhor Atriz, escolheu um vestido Chanel feito à medida
Chloe Zhao, nomeada para Melhor Realizadora, vestiu um vestido e véu pretos desenhados por Gabriela Hearst
Pedro Pascal apareceu nos Óscares com um novo visual, sem bigode, e com um fato Chanel
O ator Ed Harris e Amy Madigan, vencedora da noite na categoria de Melhor Atriz Secundária pela sua participação no filme Hora do Desaparecimento
Leonardo DiCaprio, vencedor do prémio de Melhor Ator, na chegada ao Dolby Theatre em Los Angeles
Nicole Kidman escolheu um vestido e jóias Chanel
Priyanka Chopra, com um vestido Dior, e Nick Jonas
Demi Moore arriscou num vestido Gucci coberto de penas
Timothee Chalamet usou um fato branco feito à medida por Sarah Burton na Givenchy
Teyana Taylor, nomeada para melhor atriz secundária, escolheu um vestido Chanel
16 de março de 2026 às 10:54

De Alba Batista a Demi Moore, veja os looks que marcaram a passadeira vermelha dos Óscares

A temporada de prémios de 2026 terminou esta madrugada, numa noite em que "Batalha Atrás de Batalha" foi o Melhor Filme, Michael B. Jordan o Melhor Ator e Jessie Buckley a Melhor Atriz.

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