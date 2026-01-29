Árvores e estruturas caídas, transportes condicionados e estradas cortadas : Veja os efeitos da depressão Kristin

Sábado – Pense por si

Fotogalerias
Estrada nacional 242, que liga Marinha Grande a Nazaré, condicionada depois da passagem da depressão Kristin
A passagem da depressão Kristin na Figueira da Foz fez cair parte do telhado da antiga Universidade e atingiu, pelo menos, sete carros
Estragos no estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa depois da passagem da depressão Kristin
Queda de árvores na linha do Oeste, na zona de Pataias Gare, depois da passagem da depressão Kristin
Devido à passagem da depressão Kristin, a roda gigante caiu no Parque das Gaivotas, na Figueira da Foz
O vento causado pela passagem da depressão Kristin destruiu várias aeronaves e o hangar da empresa de manutenção do Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, em Coimbra, causando prejuízos superiores a um milhão de euros
Efeitos do mau tempo devido à passagem da depressão Kristin em Setúbal
Efeitos do mau tempo devido à passagem da depressão Kristin em Carcavelos
Ventos ciclónicos deixaram um rasto de destruição em pinheiros na mata de Pataias
Estrutura danificadas depois da passagem da depressão Kristin, em Leiria
Um forte nevão caiu na Guarda durante a passagen da depressão Kristin
Depressão Kristin
Mau tempo provoca aumento de atendimentos e transferências no ULS de Leiria
Estrada nacional 242, que liga Marinha Grande a Nazaré, condicionada depois da passagem da depressão Kristin
A passagem da depressão Kristin na Figueira da Foz fez cair parte do telhado da antiga Universidade e atingiu, pelo menos, sete carros
Estragos no estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa depois da passagem da depressão Kristin
Queda de árvores na linha do Oeste, na zona de Pataias Gare, depois da passagem da depressão Kristin
Devido à passagem da depressão Kristin, a roda gigante caiu no Parque das Gaivotas, na Figueira da Foz
O vento causado pela passagem da depressão Kristin destruiu várias aeronaves e o hangar da empresa de manutenção do Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, em Coimbra, causando prejuízos superiores a um milhão de euros
Efeitos do mau tempo devido à passagem da depressão Kristin em Setúbal
Efeitos do mau tempo devido à passagem da depressão Kristin em Carcavelos
Ventos ciclónicos deixaram um rasto de destruição em pinheiros na mata de Pataias
Estrutura danificadas depois da passagem da depressão Kristin, em Leiria
Um forte nevão caiu na Guarda durante a passagen da depressão Kristin
Depressão Kristin
Mau tempo provoca aumento de atendimentos e transferências no ULS de Leiria
29 de janeiro de 2026 às 09:29

Árvores e estruturas caídas, transportes condicionados e estradas cortadas : Veja os efeitos da depressão Kristin

O primeiro dia da depressão Kristin causou estragos por todo o país e fez pelo menos cinco mortos. Em várias regiões de Portugal continental registaram-se quedas de árvores, a suspensão de serviços ferroviários, o encerramento de escolas e milhares de pessoas ficaram sem eletricidade.

Mais Fotogalerias
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)