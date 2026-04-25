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Desfile na Avenida da Liberdade para celebrar o 52º aniversário da Revolução dos Cravos a 25 de Abril de 1974
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25 de abril de 2026 às 17:11

25 de abril: Milhares de pessoas celebram a liberdade com desfile em Lisboa

O desfile a celebrar a Revolução dos Cravos arrancou pelas 15h30, liderado pelas tradicionais Chaimite, as icónicas viaturas blindadas usadas em 1974 na Revolução dos Cravos, e um de um cartaz alusivo aos presos políticos libertados há 52 anos.

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