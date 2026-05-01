1.º de Maio: milhares saíram à rua para assinalar o Dia do Trabalhador e protestar contra o pacote laboral

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Manifestante na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
José Luís Carneiro participa na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
O secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira e o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Professores durante a marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, entre o Martim Moniz e a Alameda
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestante na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
José Luís Carneiro participa na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
O secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira e o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Professores durante a marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN, entre o Martim Moniz e a Alameda
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
Manifestantes na marcha do Dia do Trabalhador convocada pela CGTP-IN entre o Martim Moniz e a Alameda, em Lisboa
01 de maio de 2026 às 16:05

1.º de Maio: milhares saíram à rua para assinalar o Dia do Trabalhador e protestar contra o pacote laboral

Muitos portugueses aproveitaram o feriado do Dia do Trabalhador para se fazerem ouvir e foram milhares as pessoas que saíram à rua para se juntarem às celebrações. Em Lisboa, a habitual manifestação convocada pela CGTP-IN percorreu a Avenida Almirante Reis, entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques.

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