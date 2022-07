Oliver Bullough: “A Grã-Bretanha serve de mordomo aos oligarcas”

O país de sua Majestade enriquece a servir os mais corruptos, quer seja a lavar-lhes o dinheiro sujo ou a investi-lo. A acusação é do jornalista que organiza tours em Londres para mostrar onde ficam as mansões dos cleptocratas.

Quando acabou a universidade, Oliver Bullough mudou-se para a Rússia. “Tinha esta ideia ingénua de que iria testemunhar o nascimento da democracia. Obviamente não foi isso que aconteceu. Mesmo antes de chegar à Rússia, em 1999, Vladimir Putin tornou-se primeiro-ministro e tem governado o sítio desde essa altura.” O jornalista trabalhou na Rússia durante sete anos e viu a corrupção a aumentar e espalhar-se. Este não é apenas um problema russo, ucraniano, nigeriano ou angolano – “o dinheiro move-se internacionalmente”. Em comum, um país que ajuda os oligarcas a guardarem, investirem e gastarem o seu dinheiro: a Grã-Bretanha. No novo livro, Butler to the World [Mordomo para o mundo], Bullough diz que não há interesse de acabar com esta lavagem de dinheiro e que as agências que investigam estes crimes financeiros não têm recursos. “É como ter uma central muito boa por fora, depois entras e lá dentro só estão quatro soldados. As leis são boas, mas não são eficazes.”