Massimo Franco: “Há uma longa guerra fria no Vaticano”

Dois Papas é o nome do filme de Fernando Meirelles, que retrata a relação de Bento e Francisco de forma cândida. Mas e se por trás dessa relação estiver uma verdadeira luta pelo poder que impede a Igreja Católica de se modernizar? Massimo Franco, especialista no Vaticano, tocou no tema tabu: a coexistência de dois Papas, algo longe de ser pacífico sobretudo para os seus apoiantes. Segundo o jornalista do Corriere Della Sera, o Mosteiro, onde vive Bento XVI, é o quartel dos opositores de Francisco. Para o autor italiano de Il Monastero (O Mosteiro), Francisco não irá resignar – pelo menos enquanto Bento XVI for vivo. Mas a Igreja ainda não resolveu o problema da pedofilia.