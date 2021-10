Muitos seguranças de discotecas 'têm registos criminais com apensos e encontram-se ainda a exercer'

Miguel Ferreira, CEO da empresa de segurança privada COPS, pede mais fiscalização por parte do Departamento de Segurança Privada da PSP, para evitar situações como a da agressão que envolveu um segurança porteiro de um bar em Alfubeira. "Temos ainda conhecimento que muitos dos vigilantes ativos no setor da segurança privada não fizeram a formação de vigilante, limitando-se a comprar o cartão. É urgente uma fiscalização mais adequada no setor", apela.

O segurança que foi filmado a agredir um homem, em Alfubeira, no fim de semana passado, foi esta quinta-feira suspenso de funções. A SÁBADO falou com Miguel Ferreira do CEO da COPS, uma das 83 empresas de segurança privada a operar em Portugal. Num setor que tem 60.233 profissionais habilitados para exercer, mas onde apenas 37.670 se encontra vinculados a empresas, e onde apenas 12% são mulheres, o responsável sublinha os problemas de formação ou de perfis psicológicos pouco adequados. Embora deixe claro que situações como a que aconteceu no Algarve sejam injustificáveis.





Infelizmente, voltamos a assistir a situações muito pouco dignas e próprias para um segurança porteiro, que, mais uma vez, deixa mal o nome da segurança privada em Portugal.