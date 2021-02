Miguel Guimarães: 'Governo prefere valorizar empresas falidas' em vez de médicos

O êxodo de médicos para o setor privado e para o estrangeiro, os salários baixos no setor da saúde, a falta de profissionais, materiais e infraestrutura, a indecisão política, o otimismo precipitado – estes são os principais inimigos do País na luta contra a COVID-19, na opinião do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Enquanto persistirem os problemas de financiamento na área da Saúde, diz, permaneceremos num "ciclo vicioso" de incapacidade de tratar os doentes portugueses, e acredita que, mesmo que possa haver condições para o desconfinamento dentro de cerca de um mês, não podemos deixar que a vacina induza nas pessoas "uma sensação de segurança que não é real".