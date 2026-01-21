Mateus Solano: “Esta peça é tão intensa que eu suo em bica”

Conhecido em Portugal das novelas brasileiras, sobretudo pela sua personagem Félix, o ator estreia em Lisboa a peça O Figurante, o seu primeiro monólogo, no teatro Maria Matos

No dia em que falou com a SÁBADO, via Zoom, a partir do Rio de Janeiro, Mateus Solano estava a voltar da praia e preparava-se para um “almoço de negócios”. Vestia uma t-shirt amarela de manga cava, quando os nossos termómetros marcavam abaixo dos 10 graus, mas diz que está ansioso por sentir o frio de Lisboa, onde viveu quando era criança e de que guarda boas memórias. O ator brasileiro, de 44 anos – bem conhecido dos portugueses pela sua personagem Félix, na novela Amor à Vida, transmitida pela SIC, em 2013 – apresenta-se em Portugal com o seu primeiro monólogo, O Figurante, que estreia dia 4, no teatro Maria Matos, em Lisboa, onde fica em cena até 1 de março. De 5 a 8 desse mês estará no teatro Sá da Bandeira, no Porto, e seguirá depois para outras cidades, como Leiria, Faro ou Aveiro.