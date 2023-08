Mário Campolargo estava a 15 dias de se reformar quando recebeu uma proposta do primeiro-ministro António Costa: voltar a Portugal para ser governante. Para trás ficaram mais de 30 anos na Comissão Europeia – na qual foi o último diretor-geral português – o que faz dele um dos membros do Governo mais experientes do ponto de vista técnico e político (e com a maior agenda de contactos europeus). É um secretário de Estado otimista sobre a tecnologia, que tem sob a sua alçada pastas cada vez mais no centro da política e da nossa vida, da cibersegurança à digitalização dos serviços públicos.