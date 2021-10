Catarina Pintassilgo: “Mais de 80% das recusas de horário de trabalho flexível são feitas a mulheres”

Enfermeiras, assistentes em lares e trabalhadoras de centros comerciais. São estas as profissionais que mais pedem para trabalhar a horas diferentes do que as empresas pretendem. Muitas têm filhos e trabalham por turnos. A maior parte vê o seu pedido ser recusado.

A economista Catarina Pintassilgo analisou 612 pareceres da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e chegou à conclusão que a maioria dos pedidos de flexibilidade de horário ou de trabalho a tempo parcial chega de mulheres. Para quem tem filhos até aos 12 anos, o direito de alterar ou reduzir o horário de trabalho está garantido por lei, mas o mais normal é que os pedidos sejam recusados. Mesmo quando estão em causa turnos noturnos, por exemplo - acontece muito com enfermeiras, ou com profissionais da avição.