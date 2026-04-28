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André Simões

André Simões: “As romanas eram acusadas de não quererem mais filhos por vaidade”

Susana Lúcio
Susana Lúcio 28 de abril de 2026 às 23:00

Como era a vida em Lisboa no tempo dos romanos? Foi isso que imaginou, com base em fontes literárias (escassas) e arqueológicas, o investigador universitário, para escrever um livro sobre uma família da época.

Os Cássios são uma família de plebeus abastada, imaginada no livro Lusitânia, A Vida dos Cássios, Uma Família na Lisboa Romana. Na ficção, baseada nas poucas fontes documentais que sobreviveram ao tempo, o autor e professor da Faculdade de Letras de Lisboa, André Simões, conta como se desenrolava a vida numa cidade dominada pelo cheiro a peixe, que à época se chamava Olisipo.

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