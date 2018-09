Sonae prepara entrada em bolsa do negócio de retalho

A Sonae SGPS decidiu avançar com o IPO da Sonae MC. A operação deverá ser realizada no quarto trimestre deste ano e a empresa prevê colocar em bolsa 25% da empresa, mantendo-se como o principal accionista.

A Sonae SGPS anunciou que decidiu avançar com a oferta pública inicial (IPO) da unidade de retalho. A operação deverá ser realizada no quarto trimestre deste ano e a empresa prevê um free float mínimo de 25%, revelou a empresa co-liderada por Ângelo Paupério e Paulo Azevedo num comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A retalhista explica que espera que a operação "ocorra durante o quarto trimestre de 2018", tendo de receber a aprovação das autoridades. "A Sonae SGPS prevê oferecer uma participação minoritária a investidores não qualificados e qualificados, mantendo-se o accionista de referência da Sonae MC", adianta a mesma fonte.



Mais do que realizar a operação nos últimos meses do ano, a Sonae espera que a Sonae MC estreie em bolsa ainda este ano.



A empresa adianta ainda que tem "como objectivo atingir um 'free-float' mínimo de aproximadamente 25%."



"O Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank actuam como joint global coordinators para o IPO e joint bookrunners para a oferta institucional juntamente com o Banco Santander, o CaixaBank BPI e o CaixaBI; o Haitong Bank, a JB Capital Markets e o Mediobanca actuam como co-lead managers", acrescenta a mesma fonte.