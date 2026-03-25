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OpenAI extingue Sora e recua no vídeo gerado por IA

Tiago Neto
Tiago Neto 21:13

A empresa encerrou a plataforma lançada em 2024 e deixa utilizadores sem aviso prévio, seis meses após aposta no formato autónomo.

A OpenAI anunciou, de forma inesperada, o encerramento do seu gerador de vídeo por inteligência artificial, Sora, numa decisão que apanha de surpresa uma comunidade ainda recente mas altamente ativa. A plataforma, tornada pública no final de 2024 e reforçada poucos meses depois com uma aplicação autónoma, desaparece agora sem aviso prévio, um recuo significativo num dos segmentos mais mediáticos da corrida à IA generativa.

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