Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

Nova regra trava apoios a trabalhadores não declarados

Negócios 18:37
As mais lidas

Em caso de trabalho não declarado, passou a assumir-se que as empresas pagam três meses retroativos de contribuições, em vez de doze. Prazo é inferior ao exigido para acesso a subsídio de desemprego, de doença ou licença parental inicial. PS pediu apreciação parlamentar do diploma. Governo é ouvido esta quarta-feira.

Quando é detetado um trabalhador não declarado à Segurança Social passou a presumir-se que, a não ser que haja prova em contrário, a relação de trabalho começou três meses antes, em vez dos doze que se assumiam até ao final do ano passado. Além de reduzir as contribuições a pagar pelas empresas incumpridoras, a regra que entrou em vigor em janeiro tem efeitos sobre a carreira contributiva do trabalhador, dificultando o acesso aos principais apoios contributivos.

Parlamento discute e vota OE 2026 na especialidade
Parlamento discute e vota OE 2026 na especialidade António Cotrim/Lusa

O novo prazo de três meses é inferior aos descontos exigidos para acesso a prestações contributivas como o subsídio de desemprego, o subsídio de doença ou o subsídio parental inicial. Em causa está o chamado “prazo de garantia” de cada uma das prestações que exigem um determinado número de meses de descontos.

Leia mais no

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Nova regra trava apoios a trabalhadores não declarados