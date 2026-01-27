Nova regra trava apoios a trabalhadores não declarados

Em caso de trabalho não declarado, passou a assumir-se que as empresas pagam três meses retroativos de contribuições, em vez de doze. Prazo é inferior ao exigido para acesso a subsídio de desemprego, de doença ou licença parental inicial. PS pediu apreciação parlamentar do diploma. Governo é ouvido esta quarta-feira.
Parlamento discute e vota OE 2026 na especialidadeAntónio Cotrim/Lusa
O novo prazo de três meses é inferior aos descontos
exigidos para acesso a prestações contributivas como o subsídio de desemprego,
o subsídio de doença ou o subsídio parental inicial. Em causa está o
chamado “prazo de garantia” de cada uma das prestações que exigem um determinado número de meses de descontos.