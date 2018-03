BPI passa a cobrar pelas transferências online

Pelo contrário, o Santander Totta e o BBVA são as instituições que aplicam o encargo mais elevado aos clientes que transfiram dinheiro para outras instituições através do "homebanking" ou da aplicação móvel: 1,30 euros e 1,82 euros, respectivamente. Já o Banco CTT e o Crédito Agrícola isentam os seus clientes desta despesa.



Os valores cobrados ao nível das transferências bancárias não têm sofrido alterações ao longo dos últimos anos. Nos últimos três anos, os encargos mantiveram-se em todas as instituições. As mudanças que se verificaram dizem respeito ao início de aplicação desta despesa por alguns bancos: agora o BPI e, há cerca de um ano, o Novo Banco.



Quanto às transferências realizadas dentro da mesma instituição financeira através dos canais digitais, estas não são cobradas pelas instituições financeiras. Além disso, também as transferências realizadas através do ATM são isentas de custos, existindo mesmo uma legislação que impede os bancos de cobrar custos aos seus clientes pela realização de operações através do multibanco.

O BPI anunciou aos seus clientes que vai avançar com alterações ao preçário. A mudança mais relevante diz respeito ao início da cobrança de comissões nas transferências para outras instituições financeiras realizadas online e através da aplicação móvel. Cada operação terá um custo de 1,04 euros (incluindo imposto do selo). Uma comissão acima da média cobrada pelo mercado."A partir de 1 de Junho de 2018, o BPI irá proceder à revisão do preçário de alguns produtos/serviços", pode ler-se no documento disponibilizado no site do banco. Serão revistos os encargos relacionados com os cheques e o aluguer de cofres. Mas a mudança que abrange mais clientes diz respeito às transferências bancárias online para outras instituições.Até agora, os clientes deste banco não pagam por este serviço. Mas, a partir de 1 de Junho, terão de fazer face a esta despesa. Passarão a pagar 1,04 euros (incluindo imposto do selo). Contactado, o banco não justificou ao Negócios esta decisão, até ao fecho desta edição.Este encargo supera mesmo a comissão média do mercado que é actualmente de 0,99 euros. E o banco liderado por Pablo Forero passará a exigir aos seus clientes o mesmo valor que BCP, Novo Banco, EuroBic e Montepio. O Deutsche Bank, a CGD e o Bankinter são as instituições que, neste momento, cobram a comissão mais baixa, na ordem dos 0,52 euros.