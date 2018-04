Está concluída a acusação do Banco de Portugal contra a KPMG, auditora do antigo Banco Espírito Santo, por não ter cumprido com as normas de auditoria em 2011 e 2012.De acordo com o jornal Público, há dois dados que constam da acusação, já concluída, ainda não há condenação: o incumprimento das normas de auditoria em 2011 e 2012 e a omissão das perdas identificadas no BES Angola em 2013 e 2014.Recorde-se que o BES era auditado pela KPMG Portugal e o BESA tinha como revisora das contas a KPMG Angola. Face a estas acusações, a consultora diz que em causa duas empresas distintas e que havia informação pública a que o BdP podia aceder.Além disso, a consultora defendeu-se com mais um argumento: as imparidades no BES Angola só foram do seu conhecimento depois de o Estado angolano ter dado uma garantia pública, legitimada pelo BdP, que protegeu o BES.