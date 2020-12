TAD confirma jogos à porta fechada ao futsal do Sporting por insultos homofóbicos

O Sporting vai jogar quatro jogos à porta fechada, após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não ter dado ao recurso do clube, em que os "leões" contestavam o castigo do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por cânticos homofóbicos realizados por adeptos contra adeptos adversários em jogos frente a Burinhosa e Braga, em outubro de 2018, no Pavilhão João Rocha.





apelidaram de "paneleiro" um jogador do Burinhosa e do Braga, por diversas vezes

A decisão, inédita em temáticas discriminatória de âmbito sexual, pode não ser ainda definitiva.



O Sporting pode recorrer primeiro para o Tribunal Central Administrativo e, depois, para o Tribunal Supremo de Justiça.



O TAD considerou provado que dirigentes do Sporting "não precederam ao afastamento de qualquer um dos adeptos que proferiram as frases nem adotaram qualquer outra medida para cessar tal situação". O Sporting, em defesa, indicou que

Segundo o jornal O Jogo , foi provado que as claques do Sporting, em reacção a festejos,"não promove ou tolera comportamentos descriminatórios" e que as frases em causa não detêm um cariz "discriminatório".